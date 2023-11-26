نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 أسماء دفعة واحدة.. غيابات الهلال أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق نافباخور الاوزبكي يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة الهلال ونافباخور
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الهلال ونافباخور مساء الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت السعودية والدوحة.
غيابات الهلال أمام نافباخور
- محمد العويس.
- حسان تبمكتي.
- ياسر الشهراني.
- ناصر الدوسري.
- سلمان الفرج.
- روبن نيفيز.
- ميشيل ديلجادو.
- نيمار.
ترتيب مجموعة الهلال
1- الهلال 10 نقاط
2- نافباخور نامانجان 10 نقاط
3- نساجي مازندران 3 نقاط
4- مومباي سيتي دون نقاط