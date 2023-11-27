عاجل.. استبعاد نجم الأهلي من مباراة سموحة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اشتكى كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة ليتم استبعاده من قائمة النادي الأحمر لمباراة الغد أمام سموحة.

استبعاد كريم نيدفيد من مباراة سموحة

واستبعد السويسري مارسيل كولر نيدفيد من قائمة الأهلي لمباراة الغد بعد شكواه من الإصابة.



ولم يشارك نيدفيد في مران الأهلي الجماعي اليوم ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.