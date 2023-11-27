نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يعرض نفسه على هذا المنتخب من أجل الكوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، ان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما عرض نفسه على منتخب البرازيل من أجل تولي قيادته الفنية في الكوبا أمريكا المقبلة.

مورينيو يعرض نفسه على البرازيل

وكان قد ارتبط منتخب السامبا بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ولكن حسب بعض التقارير الصحفية فإن مدرب الملكي يرغب الاستمرار داخل جدران مدريد.

وبحسب ما أكدته صحيفة "uol "البرتغالية، فإن مورينيو مهتم في قيادة منتخب البرازيل وأنه عرض نفسه بالفعل على مسؤولو السيليساو.

واضاف التقرير أن مورينيو يرغب في قيادة منتخب البرازيل في الكوبا أمريكا، ويعتقد إنه لن يقود اي فريق كبير في أوروبا الفترة المقبلة.

وقاد مورينيو فريق روما بتحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى وصافة الدوري الأوروبي.

وينتهي تعاقد "سبيشيال وان" مع روما بنهاية الموسم الجاري، ولا ينوي توقيع عقد جديد مع الذئاب.

