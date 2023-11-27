انت الان تتابع خبر سابقة كروية لأول مرة في الملاعب رونالدو يعترض على الحكم بعد احتساب ركلة جزاء للنصر أمام بيرسبوليس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم احتساب حكم مباراة النصر وبيرسبوليس ركلة جزاء للاعب كريستيانو رونالدو في المباراة التي أقيمت في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. ومع ذلك، أخبر رونالدو الحكم بأنها ليست ركلة جزاء، مما دفع الحكم للرجوع لتقنية الفيديو وإلغاء ركلة الجزاء.

تم حسم التعادل السلبي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023.