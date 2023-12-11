اليوم ..انطلاق المحطة السادسة لسباقات الهجن الأهلية بمضمار الفليج ببركاء

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

تنطلق صباح اليوم بمضمار الفليج بولاية بركاء منافسات المحطة السادسة من السباق التاهيل الثاني للسباق الختامي للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية لهذا الموسم ، حيث سيقام 45 شوطًا موزعة على ثلاثة أيام.حيث سيشهد اليوم إقامة ١٨ شوطًا خُصصت لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلومترات، للبكار، و للجعدان. وتتأهل من فئة الحجائج بكار النوق صاحبة المركزين الاول والثاني من الاشواط الأول والثاني والرابع والخامس والسابع، اما باقي الأشواط بدون تأهل.

منافسات اليوم الثاني

وتشتمل منافسات اليوم الثاني على إقامة ١٢ شوطاً، خُصصت لفئة اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الخامس والشوط الثاني المركزين الاول والثاني وكذلك من الشوطين الرابع والخامس يتأهل الاول والثاني إلى السباق الختامي.

منافسات اليوم الثالث

وتشتمل منافسات اليوم الثالث على إقامة ١٥ شوطا خُصصت ٦ أشواط لفئة اليداع ابكار وجعدان وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثامن والشوطين الثاني والرابع ستتأهل النوق الحاصلة على المركزين الاول والثاني اما في فئة الثنايا فسيقام ٣ أشواط فيتأهل في الشوط الاول اصحاب المراكز من الاول وحتى الثامن ويتأهل من الشوط الثاني اصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما سيتضمن اقامة ٤ أشواط خُصصت لفئة الحول، وتتأهل في الشوطين الأول والثاني الحاصلين على المراكز من الاول وحتى الثامن اما في الشوط الثالث فيتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى.

بالإضافة إلى إقامة شوطين لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة 2 كيلومتر، وتتأهل النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأولى.