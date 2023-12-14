نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي بطولة المؤتمر الأوروبي لواحدة من المباريات الهامة في المسابقة، والتي تجمع نادي آينتراخت فرانكفورت، أمام أبردين الاسكتلندي.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري المؤتمر الاوروبي.

ويدخل اينتراخت فرانكفورت، المباراة منتشيا بالفوز على حساب بايرين ميونخ في الدوري المحلي بخماسية نظيفة، باتت حديث الجماهير.

ويحتل الفريق الألماني صدارة المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط، من 5 مباريات حقق فيهم 3 انتصارات، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين.

ليأتي خلف المتصدر باوك اليوناني صاحب 13 عشر نقطة.

بينما يحتل ابردين المركز الثالث، برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، حقق فيهم ثلاث تعادلات بينما لم يعرف طعم الفوز، وتلقى هزيمتين.

موقف عمر مرموش من المشاركة مع فريقه

حسم نادي اينتراخت فرانكفورت، موقف نجمه المصري عمر مرموش من المشاركة في مباراة اليوم، والذي أعلن عن غيابه بسبب معاناته من نزلة برد، لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها اللاعب.

ليدخل الفريق الألماني المباراة، فاقدا أهم اسلحته التهديفية في الفترة الأخيرة.

التشكيل المتوقع لمواجهة آينتراخت فرانكفورت وأبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، أنسجار كناوف.، هوجو لارسون، نكونكو.

خط الهجوم: فارس شايبي، ماريو جوتزة.