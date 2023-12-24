الخابورة والاتحاد يتعادلان بدون أهداف

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

ارتضى الخابورة والاتحاد بنتيجة التعادل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الخابورة مساء أمس الأول في الجولة الافتتاحية للمرحلة الثانية لدوري تمكين لأندية الدرجة الأولى ، ورغم محاولات الطرفين لتسجيل هدف السبق لكنها افتقدت للتركيز وبعضها الآخر اصطدمت بقوة المدافعين ، وأخطر الفرص كانت في الدقيقة الثالثة عندما وجد لاعب الخابورة أحمد الريامي نفسه منفردا بحارس الاتحاد رياض سبيت الذي تألق وأنقذ مرماه ، ومرت دقائق الشوط الأول سريعة على الفريقين دون وجود خطورة كبيرة ، وفي الشوط الثاني حاول الخابورة كثيرا إحراز هدف واستثمار فرصة الأرض والجمهور واعتمد على سرعة مهاجميه ومهاراتهم الفردية لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح فيما كان للاتحاد ردة فعل مشابهة ووصل في أكثر من مناسبة لكن هو الآخر باءت محاولاته بالفشل مما استدعى إجراء بعض التغييرات لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ليمر الوقت سريعا وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليأخذ كل فريق نقطة في بداية مشوار المرحلة الحاسمة والمؤهلة لدوري الكبار .

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