المنتخب العسكري للكرة الطائرة وصيفا للبطولة العربية العسكرية الثالثة بالسعودية

الطائف ـ العُمانية : اختتم المنتخب العسكري للكرة الطائرة (صالات) مشاركته في البطولة العربية العسكرية الثالثة، والتي أقيمت بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على المركز الثاني بعد منافسة قوية مع المنتخبات المشاركة.

كما تمكن لاعبان من المنتخب العسكري للكرة الطائرة من الحصول على جوائز فردية على مستوى البطولة، فقد ظفر المدني سعود بن راشد المعمري بجائزة أفضل حائط صد، وحصل الرقيب عبدالله بن سالم المقبالي على جائزة أفضل لاعب حر في البطولة.

وقال العقيد الركن جوي حمد بن سالم البلوشي مدير الرياضة العسكرية برئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة رئيس الوفد العُماني: إن مشاركة المنتخب العسكري للكرة الطائرة في هذه البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، فقد أثبت المنتخب العسكري للكرة الطائرة جدارته واستطاع تحقيق المركز الثاني ونيل الميدالية الفضية في البطولة.

كما قال النقيب ناصر بن عامر الصواعي مدير المنتخب: «إن لاعبي المنتخب العسكري أظهروا أداء فنيا عاليًا وتنافسا قويا في البطولة، الذي عكس الجهود المبذولة من الجميع، وذلك بالاستعداد الجيد لهذه البطولة، ما أثـمر عن تحقيق المنتخب العسكري المركز الثاني، وتأتي هذه المشاركة لاكتساب وتبادل الخبرات ورفع مستوى المنتخب والاستعداد للبطولات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة الخارجية للمنتخب العسكري للكرة الطائرة تأتي في إطار الخطط التأهيلية والتدريبية التي تنتهجها قوات السُّلطان المسلحة للمنافسة على حصد الألقاب الرياضية العسكرية، وكذلك لتعزيز مستوى الأداء الرياضي، واللياقة البدنية، والمهارات الفنية، وإدامة المستوى العالي للفرق الوطنية التي تمثل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.