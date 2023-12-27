باريس ـ أ.ف.ب: أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنَّف أول عالميًّا والبالغ 36 عامًا، أنَّه يأمل في أن يبقى في ملاعب كرة المضرب حتى سن الأربعين أو أكثر، خلال مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية. قال ديوكوفيتش المتوَّج بـ24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى «آمل في أن تستمرَّ مسيرتَي حتى سن الأربعين عامًا وحتى أكثر. أشعر أنَّني بحالة بدنيَّة رائعة. ألعب كرة مضرب عالية الجودة. كان عام 2023 واحدًا من أفضل المواسم في مسيرتي». وتابع متسائلًا في مقابلة عبر الفيديو أجريت بمناسبة كأس موسم الرياض لكرة المضرب «لماذا سأتوقف في حين ما أزال ألعب بشكل جيَّد؟ سأستمر، وسأتعامل مع السنوات الواحدة تلو الأخرى وسأرى إلى أين ستصل الأمور».

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