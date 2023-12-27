اليوم .. انطلاق بطولة عمان المفتوحة للاسكواش بمشاركة دولية

تم تضمينها كإحدى الجولات العالمية

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة عُمان المفتوحة للاسكواش لعام 2023، والتي تُصنف ضِمن جولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، حيث ستقام هذه البطولة الدولية الأولى من نوعها في سلطنة عُمان بتنظيم وإشراف من قبل اللجنة العُمانية لألعاب المضرب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، حيث ستحتضن صالة الاسكواش بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر منافسات البطولة وذلك ابتداءً من مساء اليوم بإقامة الأدوار التمهيدية، على أن تختتم المنافسات مساء السبت، وسيتنافس على لقب البطولة مجموعة من اللاعبين المصنَّفين من عدد من دول المنطقة وغير المصنَّفين من سلطنة عُمان من اللاعبين العُمانيين والمُقيمين.

وتُعدُّ هذه البطولة الأولى للاسكواش التي تنظمها اللجنة العُمانية لألعاب المضرب بحلَّتها الجديدة، والتي تتميّز بكونها مخصصة للاعبين المصنَّفين والمعتمدة كإحدى جولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، حيث تم الاعتراف بهذه البطولة من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وستشهد البطولة مشاركة لاعبين دوليين أيضًا من البحرين والكويت وإيران وباكستان ومصر والفلبين والهند وتونس. تأتي هذه الخطوة من المعنيين باللجنة العُمانية لألعاب المضرب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين المؤهلين للدخول في قائمة التصنيف الدولي للاعبين المحترفين. وأكملت اللجنة العُمانية لألعاب المضرب كافة تحضيراتها الفنية واللوجستية لانطلاق البطولة التي تحظى بطابع دولي وللمرَّة الأولى على مستوى سلطنة عُمان، حيث سيتحصل اللاعبون المشاركون بهذه البطولة على نقاط تصنيف معتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش؛ الأمر الذي سيُسهم في إمكانية مشاركتهم بالأحداث والبطولات على المستويات الدولية المتقدمة في المستقبل القريب.

جوائز مالية قيمة

رصدت اللجنة العُمانية لألعاب المضرب جوائز مالية قيمة لهذه البطولة حيث تم تخصيص جوائز 1900 دولار أميركي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيتحصل الفائز على المركز الأول جائزة مالية وقدرها ألف دولار، بالإضافة إلى كأس البطولة، بينما سيحصل الفائز على المركز الثاني جائزة مالية بقيمة 500 دولار إلى جانب كأس المركز الثاني، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قيمتها 250 دولارًا، ويحصل صاحب المركز الرابع على 150 دولارًا أميركيًّا.

ورشة تحكيمية

من جانب آخر؛ اختتمت اللجنة العُمانية لألعاب المضرب مؤخرًا، ورشة تحكيمية للاسكواش، وهي ضِمن البرامج المصاحبة للبطولة، شارك فيها مجموعة من المشاركين، حيث تعرفوا من خلالها على مواصفات الملعب القانوني والمضرب، وشرح كافٍ عن نظام المباراة المكوَّن من ثلاثة أو خمسة أشواط، بالإضافة إلى نظام التحكيم عن طريق الحكم الواحد أو الثلاث حكام، كما ناقش المشاركون بالنداءات الصحيحة للحكم أثناء سير مجريات المباراة. وقدَّم المدرب أحمد الخولي شرحًا متكاملًا عن قانون رياضة الاسكواش وكيفية أخذ القرارات التحكيمية، وقام بشرح الملاحظات المهمة التي تحدث أثناء سَير المباراة وآليَّة احتساب النقاط، كما نفَّذ المشاركون عددًا من الحصص التطبيقية والعملية بعد مشاهدتهم لعدد من مقاطع المباريات الدولية والإقليمية إلى جانب مشاركة عدد من الحكام لتحكيم مباراة واقعية على هامش الحلقة.

قرعة متكافئة

أُقيمت مساء أمس الأول قرعة البطولة بحضور عدد من اللاعبين المشاركين ومحبِّي وجمهور رياضة الإسكواش في سلطنة عُمان وأمين اللجنة العُمانية لألعاب المضرب طاهر البرواني. تم استخدام النظام الدولي المتبع في بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش وذلك بتوزيع التصنيف العالمي للاعبين الثمانية الأعلى بالتكافؤ، تليها باقي التصنيفات التي سُحبت بالقرعة. يتضمن نظام البطولة خروج المغلوب من مرَّة واحدة، ويُحسم الفائز بالمباراة بعد خمسة أشواط، حيث يحتاج اللاعب للفوز بثلاثة أشواط منها. يبلغ عدد نقاط الشوط 11 نقطة، وتعتمد الكرة المستخدمة في البطولة على كرة دانلوب دبل دوت.