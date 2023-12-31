عاجل.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال

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أحمد جودة - القاهرة - كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الساعات القليلة الماضية ما نظائرهم في فيوتشر من أجل إتمام صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يتحرك من أجل حسم صفقة عمر كمال

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بالظهير الأيمن الدولي بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مسؤولو القلعة الحمراء أجروا عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع نظائرهم في فيوتشر لإتمام الصفقة.

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي حصل على موافقة عمر كمال عبد الواحد للانتقال إلى صفوفه في الشهر المقبل.

وأشار المصدر بأن عمر كمال عبد الواحد رفض عدة عروض أبرزها من الزمالك وبيراميدز من أجل الانتقال للنادي الأهلي.

وأكد المصدر على أن الصفقة سيتم حسمها بشكل شبه رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما يتم الاتفاق على اللاعبين الذين سيتم إعارتهم إلى فيوتشر ضمن الصفقة.

الجدير بالذكر أن عمر كمال عبد الواحد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية التي تم الإعلان عنها للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل في كوت ديفوار.

