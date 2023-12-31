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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثنائي مهند محمد، ومحمد عبد الناصر، للانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في معسكر المنتخب المفتوح استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ابتداء من الاثنين 1 يناير.

استدعاء ثنائي المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب

وينتظم ثنائي المقاولون في معسكر المنتخب بداية من الغد على أن ينتهي المعسكر المفتوح يوم الجمعة المقبل بناء على برنامج الجهاز الفني للمنتخب.

يسعى وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تجهيز جميع اللاعبين خلال المعسكر القادم استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وكان منتخب مصر للشباب قد خاض المعسكر الماضي على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2005.

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2005 والمقرر إقامتها في الفترة القادمة.