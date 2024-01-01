نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أرتيتا بعد الخسارة أمام فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام فولهام 1-2، اليوم الأحد، بالمؤلمة، الأمر الذي من شأنه يصيب حظوظ فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بانتكاسة جديدة عقب تلك الخسارة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن آرسنال يحتل المركز الرابع الآن في ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خسارته 1-2 على أرض فولهام، والتي تأتي عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام وست هام يوم الخميس الماضي.

كان آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي منذ خمس جولات، بفارق ست نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي لكن الفريقين أصبحا الآن متساويان، فيما لعب آرسنال مباراة أكثر من فريق المدرب بيب غوارديولا الذي لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية قبل احتفالات أعياد الميلاد.

وبسؤاله عقب المباراة عن رأيه أجاب أرتيتا: "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا كل ما سأقوله".

وأضاف: "كان لدينا الفرصة لتصدر الترتيب بعد 20 مباراة بالاستمرارية التي أظهرناها، لم نتعامل بشكل جيد لتحقيق الفوز في تلك المباراة".

وتابع أرتيتا: "خسرنا مباراة منذ ثلاثة أيام وكنا نستحق الفوز، اليوم كانت القصة مختلفة تمامًا".