نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يستعد خماسي زمالك 2005 استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقة غدًا الاثنين 1 يناير 2024.

منتخب الشباب يستعد خماسي زمالك 2005

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي:

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005

- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006.

- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غدًا الاثنين 1 يناير 2024 وحتي الجمعة 5 من نفس الشهر، استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وفي سياق آخر ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.