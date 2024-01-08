نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الدرندلي يوضح مدى تأثير زيارة السيسي لمعسكر منتخب مصر ورحلة جماهيرية لدعم الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن كل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة الرئيس السيسي أمس والكل في حالة تركيز من أجل تحقيق حلم المصريين.

ماذا قال خالد الدرندلي؟

وأوضح عبر برنامج الكابتن احمد حسن على قناةdmc: "أنه ستكون هناك رحلات جماهيرية لدعم المنتخب والوزير دكتور أشرف صبحي تواصل مع رجال أعمال من أجل محاولة توفير طائرات لتنظيم رحلات تشجيعية للجماهير لمساندة المنتخب".

وأضاف: "أن محمد صلاح أكد لهم أنه ختم مبارياته مع ليفربول علي أفضل مايكون حتي أتى إلى المنتخب بروح معنوية عالية وأنه لديه اصرار كبير لحصد أمم إفريقيا هذه النسخة".

واختتم: "أن هناك لائحة خاصة جيدة جدا ولم نبخل بأي شيء في هذه اللائحة وصرفنا جميع المكافأت القديمة للاعبين".

وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد نجح في الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة موزمبيق في أولى مبارياته بأمم إفريقيا خلال الشهر الجاري المقرر إقامتها بكوت ديفوار.