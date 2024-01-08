برشلونة يفوز بصعوبة على بارباسترو

برشلونة يفوز بصعوبة على بارباستروتأهل برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على مضيفه بارباسترو 3-2 -أمس الأحد- ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة الـ18، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة الـ51.

وفي الدقيقة 60 سجل أدريا دي ميسا هدف تقليص الفارق لبارباسترو، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الـ88.

وسجل بارباسترو الهدف الثاني عن طريق مارك برات سيرانو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، فاز ريال سوسيداد على مضيفه مالقا بهدف نظيف سجله إينار جاليليا لاعب مالقا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ49.