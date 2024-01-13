لاوتارو يتقدم الهجوم.. تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مونزا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيواجه مونزا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد مونزا

يلتقى مونزا مع ضيفه إنتر ميلان، مساء، غدًا، السبت الموافق 13 يناير 2024، على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مونزا

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، أوجستو.

خط الهجوم: لاوتارو، تورام.

ويحتل النيراتزوري صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 48 نقطة ومتفوقًا بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.