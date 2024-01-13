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أحمد جودة - القاهرة - طمأن الإعلامي محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بشأن ملف القيد بالنادي خلال الفترة المقبلة.

محمد أبو العلا: سيتم الانتهاء من ملف القيد في هذا التوقيت



وقال أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "مجلس الزمالك يسعى بكل قوة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء وخاصة في ملف القيد والذى سيتم الإنتهاء منه خلال الأسبوع الحالي بعد تواصلي مع مسؤولين داخل النادي".



وأضاف: "ملف القيد هو ما يهم جماهير الزمالك للبدء في ملف جديد وهو الصفقات وتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات هذا الموسم".



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.