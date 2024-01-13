نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من مستشفى الناس عن التعاون الطبي مع نادى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفي إدارة مستشفى الناس بشكل قاطع كل ما تردد بخصوص تبرع المستشفى بوحدة علاجية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث أن المستشفى مؤسسة خيرية غير مخول لها تقديم التبرعات، وتؤكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك صيغ بشكل غير دقيق، ولم يتم مراجعة إدارة مستشفى الناس فيه قبل صدوره.

بيان من مستشفى الناس عن التعاون الطبي مع الزمالك

وتوضح مستشفى الناس أن التعاون المتفق عليه مع نادي الزمالك يأتي في إطار مبادرة "قلب أمين" التي أطلقتها المستشفى منذ عامين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر للرياضيين في مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث الأزمات القلبية، حيث تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن وفيات الرياضيين.

وتؤكد مستشفى الناس أنها جهة غير هادفة للربح تمتثل للقوانين المصرية وكل التبرعات تذهب إلى مصارفها المحددة ويراقب عليها الجهات القانونية الرسمية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حيث نجحت مستشفى الناس بفضل كافة التبرعات في إنقاذ حياة اكثر من ٥٠٠٠ حاله في ٤ سنوات.

وتطمئن إدارة المستشفى جميع المتبرعين أن أوجه التعاون المثمر مع كافة المؤسسات تعود بالنفع أولا وأخيرًا لزيادة التبرعات لتقديم اكبر عدد من الرعاية الصحية لجميع المرضى وتجنب الاصابة بأمراض القلب التي من شأنها القضاء على قوائم الانتظار.