أحمد سالم يكشف تفاصيل دور مستشفى الناس مع نادي الزمالك.. وماذا يجهز النادي للأعضاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه حدث لغط عبر السوشيال ميديا بشأن وجود عيادة طبية تابعة لمستشفى الناس داخل القلعة البيضاء.

أحمد سالم يكشف تفاصيل دور مستشفى الناس مع نادي الزمالك

قال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "حدث خطأ في صياغة البيان الرسمي بخصوص قرارات المجلس وخاصة بند العيادة الطبية".

وتابع: "سيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية".

وأضاف: "مجلس الزمالك بصدد إنشاء عيادات طبية تكون تابعة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وستكون بعيدة عن مستشفى الناس وليس لها علاقة بها".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد عقد اجتماعا مساء أمس الخميس، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تعيين الأستاذ عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

- توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

- الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

- الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

- إعفاء السادة الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.