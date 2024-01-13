بايرن ميونخ يضرب هوفنهايم بثلاثية ويقلص الفارق مع باير ليفركوزن

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أحمد جودة - القاهرة - نجح بايرن ميونخ في الفوز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة من توقيع جمال موسيالا وهاري كين وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني في الموسم الحالي.

بايرن ميونخ يضرب هوفنهايم بثلاثية

بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني برصيد 41 نقطة بينما يحتل هوفنهايم المركز السابع في جدول البوندزليجا برصيد 24 نقطة.

شن بايرن ميونخ هجماته مع بداية المباراة، حيث كاد ليروي ساني يسجل أول أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من المباراة عندما مرر له هاري كين تمريرة رائعة ولكنه فشل في متابعتها وخرجت الكرة إلى خارج الملعب.

سجل بايرن ميونخ أول أهدافه في الدقيقة 18 عن طريق جمال موسيالا الذي استلم الكرة من ليروي ساني ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى لحارس هوفنهايم.

واصل لاعبو بايرن ميونخ محاولاتهم لتسجيل الهدف الثاني واكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدف نظيف.

حاول لاعبو هوفنهايم تعديل النتيجة في الشوط الثاني ولكنهم فشلوا في تسجيل أي هدف.

كاد جمال موسيالا يسجل ثاني أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 49 عندما اقتحم موسيالا منطقة الجزاء وراوغ مدافعي هوفنهايم حتى تما عرقلته ولكن حكم المباراة أشار بعدم احتساب ركلة جزاء.

نجح جمال موسيالا في تسجيل ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 70 الذي استقبل تمريرة من ليروي ساني ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى هوفنهايم.

في الدقيقة 90، نجح هاري كين في تسجيل ثالث أهداف المباراة عندما سنحت له الفرصة التواجد في مكان مناسب ليستغل الفرصة ويسدد تسيدة قوية في الزاوية اليمنى لمرمى هوفنهايم لتنتهي المباراة بفوز النادي البافاري بثلاثية نظيفة.