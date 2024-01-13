نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم الأهلي عمر كمال رسميًا.. 3 لاعبين مهددين في مركز الظهير الأيمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب منذ قليل، في حسم التعاقد مع النجم الدولي عمر كمال عبدالواحد قادما من نادي فيوتشر مودرن، لمدة ثلاث سنوات ونصف.

حيث أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال للمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن. رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

كما تمكن النادي الأهلي، من حسم أولى صفقاته الشتوية هذا الموسم، منذ أيام قليلة من خلال التعاقد مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي، من صفوف نادي سيريوس السويدي؛ ليكون عمر كمال عبدالواحد هو ثاني صفقات المارد الأحمر.

عمر كمال يهدد 3 لاعبين في الأهلي

ويشهد تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد؛ وجود خطر كبير وتهديد لدى ثلاث لاعبين في صفوف المارد الأحمر، الذين يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ويعد على رأسهم اللاعب محمد هاني، وأكرم توفيق بالإضافة إلى كريم فؤاد.

حيث من المقرر في حال تألق اللاعب الجديد عمر كمال عبدالواحد، مع فريق الأهلي، خلال الموسم المقبل، فإنه سيشارك بشكل أساسي في المباريات مع الأحمر، مما يعني صعوبة مشاركة أيا من الثلاثي أساسيا في المباريات.

كما من المتوقع أن يفكر النادي الأهلي في الموافقة على رحيل أكرم توفيق؛ الذي كان يجيد بشكل رائع في مركز الظهير الأيمن، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب قلة مشاركاته في المباريات، واعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على محمد هاني، في هذا المركز؛ والذي قد يكون بديل للاعب عمر كمال عبدالواحد، في الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن عمر كمال عبدالواحد، تألق بشكل مميز مع فريق مودرن فيوتشر في الفترة الأخيرة، خلال المباريات التي شارك فيها في مركز الظهير الأيمن، وساهم في العديد من الأهداف، كما يلعب كذلك في مركز الجناح.