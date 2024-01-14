نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يهاجم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي الفريق الملكي مع نظيره الكتالوني، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 14 يناير 2024 على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - روديجر - كارفخال

خط الوسط: فالفيردي - بيلينجهام - كروس - تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو

وكان الفريق الملكي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه المثير الدراماتيكي على أتلتيكو مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية وتحديدًا عبر قناة SSC HD 1 المشفرة.