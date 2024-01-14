نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد مونزا اليوم السبت 13-1-2021 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة إنتر ميلان ومونزا بفوز النيراتزورى بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

افتتح هاكان تشالهان أوجلو أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها أوجلو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 14، بعد عرضية من فيدريكو ديماركو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها مارتينيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز هاكان تشالهان أوجلو التقدم بالهدف الثالث لصالح إنتر ميلان والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من ماركوس تورام إلى زميله أوجلو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص ماتيو بيسينا الفارق لصالح مونزا في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيسينا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس يان سومر.

وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 84عن طريق ركلة جزاء، نفذها مارتينيز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل ماركوس تورام الهدف الخامس لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 88، بعد تمريرة من هنريك مخيتريان إلى زميله تورام الذي استقبل الكرة بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.