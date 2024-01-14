نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد التعادل أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر منتخب موزمبيق جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادله منذ قليل أمام منتخب مصر بنتيجة 2/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد فيليكس بوفويت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام بكوت ديفوار 2023.

نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب موزمبيق إيجابيا بهدفين مقابل هدفين سجلهم كل من مصطفى محمد ومحمد صلاح وللاخر ويتي وكليسيو باكوي.

ترتيب مجموعة مصر وموزمبيق

1- موزمبيق نقطة

2- مصر نقطة

3- الرأس الأخضر لم يلعب

4- غانا لم يلعب

موعد مباراة غانا ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب غانا مع نظيره منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.