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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد يورغن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، بمزاج لاعبيه بعد إنقاذ التعادل أمام الأردن في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2023، في مباراة انتهت بهدفين لكل فريق.

كلينسمان يشيد بروح لاعبو كوريا الجنوبية بعد التعادل الصعب أمام الأردن

وقال كلينسمان للصحفيين بعد المباراة: " كنا نتوقع مباراة صعبة وحصلنا على مباراة صعبة، بعد الهدف الأول، قلصنا إيقاع المباراة، وهو ما لم يكن جيدًا للغاية، وخسرنا الكثير من المواجهات الفردية".

وأضاف كلينسمان: " هذه هي المباريات التي تتعلم منها الكثير ".

وتابع: "من المهم أن نرى أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فإن رد فعل اللاعبين هو ما أسعدني حقًا".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الماليزي في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

