نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغادر مقر إقامة بعثة الفريق ويتوجه لملعب المباراة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مقر إقامة البعثة التي تقيم في مدينة عجمان بالإمارات وتوجه إلى ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المباراة الودية ضد نظيره فريق الأخدود السعودي، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



واختتم منذ قليل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المحاضرة الفنية التي أقامها للاعبين قبل مواجهة نظيره فريق الأخدود السعودي، في المباراة التي تقام بينهما وديا اليوم.



وقد قاد مارسيل كولر المدير الفني، اللاعبين المران البدني والاستشفائي، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء ضمن البرنامج المحدد لخوض مباراة اليوم الودية.

