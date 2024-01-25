نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يسخر من "ستوري" محمد صلاح بعد البرنامج العلاجي للعودة للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق، على محمد صلاح بعد أن نشر الأخير تغريدة على حسابه، و"ستوري" عبر انستجرام، يوضح خلاله بدأه في البرنامج العلاجي للعودة للياقة اللازمة للمعودة للمشاركة مع منتخب مصرفي كأس أمم إفريقيا حال وصل إلى النهائي وكان على أتم الجاهزية.

تعليق ناري من ميدو على محمد صلاح

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “”يااااه التدريبات دي جامدة أوي صعب تتعمل إلا في ليفربول".

محمد صلاح يرد على منتقديه

أعلن اللاعب محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، "تويتر" سابقًا، تصميمه على بذل أقصى جهد من أجل استعادة لياقته في أقرب وقت، بهدف العودة للمشاركة الفعّالة مع منتخب مصر، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بعد مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

وكتب محمد صلاح: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه، بردو بحبها وبحب ناسها… حاولو اكتر.