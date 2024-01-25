نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا لليد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة اليد العربية في كل مكان؛ عن موعد مباراة منتخب مصر في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023، وذلك عقب تأهل الفراعنة إلى نهائي المسابقة المقامة في القاهرة، والتي انطلقت يوم 17 يناير الماضي وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية؛ موعد انطلاق صافرة بداية أحداث مباراة منتخب مصر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

نجح منتخب مصر في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، عقب الفوز على منتخب تونس بنتيجة 30-25 في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة السالف ذكرها.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء الجزائر وكاب فيردي، في نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد، مساء يوم السبت الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

وضمن منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025 بعد بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا، ويسعى لاعبي الفراعنة في تحقيق الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، إذ يبحث أبناء النيل عن حصد اللقب القاري التاسع.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حصولها على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة أمم إفريقيا للرجال لكرة اليد النسخة الحالية والمقامة حاليا في مصر، لذلك يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة منتخبنا الوطني في نهائي المسابقة عبر فضائية ON Time Sports 1.