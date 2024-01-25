نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينجح في ضم مدافع منتخب فلسطين خلال الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى نادي الزمالك من التعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد خلال فترة الانتقالات في يناير، جاء هذا بعد مشاركة اللاعب في بطولة كأس آسيا مع منتخب فلسطين والمساهمة في تأهيل الفريق لدور الستة عشر من البطولة.

الزمالك يضم ياسر حمد

وكشف مصدر داخل النادي بأن اللاعب قد أكمل الاتفاق مع الزمالك، وتمت مدة التعاقد لسنة ونصف، أكد المصدر أن رغبة اللاعب كانت في تمثيل الزمالك وتحدي نفسه في الدوري المصري.

تم التأكيد أيضًا من المصدر على نجاح إدارة الزمالك في التوصل إلى اتفاق حول راتب اللاعب بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، وأن اللاعب لن يحتل مكانًا أجنبيًا في القائمة وفقًا للوائح الفريق.

وأوضح المصدر أن ياسر حمد سينضم للفريق كلاعب حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق. يلعب حمد في مركز قلب الدفاع ويتقن اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

سبق له اللعب في نادي نورث إيست يونايتد الهندي هذا الموسم، وكان قد مثل الريان القطري والقادسية الكويتي، بالإضافة إلى تجربته مع نادي المصري البورسعيدي في يناير 2023.