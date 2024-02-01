نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وست هام ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول؛ جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفًا.

2- هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفًا.

3- سون - توتنهام - 12 هدفًا.

4- سكولاني - بورنموث - 12 هدفًا.

5- جارود بوين - وست هام - 11 هدفًا.

6- هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 10 أهداف.

7- ألكسندر إيساك - نيوكاسل - 10 أهداف.

8- أولى واتكينز - أستون فيلا - 10 أهداف.

9- بالمر - تشيلسي - 9 أهداف.

10- إديبايو - لوتون تاون - 8 أهداف