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أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع بدون تقطيع.. شاهد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم

رابط سريع دون تقطيع.. شاهد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم.. في ذاكرة اللحظات الرياضية الاستثنائية، نتجه اليوم نحو ملعب الحلم الإنجليزي لمشهادة فصل جديد من دروب النجاح والإثارة بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد الذان يلتقيان مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير في معركة كروية مرتقبة ضمن الدوري الإنجليزي، حيث يتصارع الأبطال على العشب الأخضر لتقديم عروض فنية ترسم لوحة جديدة في سماء الكرة الإنجليزية، لذا دعونا نترقب هذا الصراع الرياضي المشوق، حيث يلتقي التاريخ بالطموح ليخلقوا سويًا تحفة كروية لا تُنسى.

رابط سريع دون تقطيع.. شاهد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم

موعد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولينيو.

ويسعى وولفرهامبتون أصحاب الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في المواجهة لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن الفارق بينه وبين منافس اليوم 3 نقاط فقط.

بينما يأمل نادي مانشستر يونايتد في مطاردة المربع الذهبي للبطولة وضم 3 نقاط إلى رصيده لتعويض ما فاته في المباريات السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ الشياطين الحمر المباراة بالتشكيل الآتي:

• حراسة المرمى: اندري اونانا.

• خط الدفاع: ارون وان بيساكا – جوني إيفانز – فاران – ديجو دالوت.

• في الوسط: سكوت ماكتومناي – فيرنانديز – كوبي – ماينو.

• الهجوم: اليخاندرو جيرناتشو – ماركوس راشفورد – انتوني.

ترتيب وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل المباراة

يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 5 وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 31.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 29.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

يمكنكم متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون اليوم الخميس 1 فبراير في إطار منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات Bien Sport الناقل الحصري والوحيد لأحداث بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.