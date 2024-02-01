انت الأن تتابع خبر شقيق العامري فاروق يكشف تفاصيل رؤيته في المنام: هذا ما قاله لي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحل عن عالمنا منذ أيام العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر يناهز نحو 54 عاما إثر التعرض لوعكة صحية مفاجئة أدخلته في غيبوبة استمرت نحو 80 يوما، وفارق على إثرها الحياة.

رؤية شقيق العامري فاروق

نشر خالد العامري، شقيق العامري فاروق، عبر صفحته على الفيسبوك، تفاصيل رؤيته له في المنام، مطالبا بالدعاء له من الجميع، حيث كتب “العامري في المنام زارني بالأمس أخي العامري ما شاء الله في المنام ودار بيني وبينه هذا الحوار”.

خالد: عامل إيه يا عامري.

العامري: أنا كويس.

خالد: قابلت حد من الناس اللي نعرفها.

العامري: الموقف هنا مهيب والمشهد مختلف.

خالد: يعني عندنا أحسن ولا عندكم أحسن.

العامري: يا خالد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

واختتم شقيق العامري، تدوينته على الفيسبوك: “وصحيت من النوم رحمة الله عليك يا عامري”.

وفاة العامري فاروق