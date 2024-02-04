نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فك القيد.. الإسماعيلي يشكر عمرو الجنايني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشكر إلى مسئولي البنك التجاري الدولي "CIB"، لجهودهم وسرعة إنهاء إجراءات العمليات البنكية لسداد الغرامات الدوليه على النادي مما ساهم في رفع حظر القيد في مدة قياسية.

وحرص المجلس على توجيه الشكر لكل من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ CIB، وإيمان مختار، مدير عام CIB، وترنيم بسالي مدير فرع سيتي ستارز، لجهودهم الكبيرة في مساعدة النادي على حل أزمة القيد، من خلال سرعة إجراءات العمليات البنكية لسداد الغرامات.

ونجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في إنهاء أزمة القيد رسميًا بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.