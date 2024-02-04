أرسنال يحقق رقم مميز جديد أمام ليفربول "كلوب" في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال فوزًا هاما على نظيره ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، يواصل فريق ليفربول صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بينما ارتفع رصيد أرسنال إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

أرسنال يحقق رقم مميز له في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز الذي حققه فريق أرسنال على نظيره ليفربول، فإن الجانرز فاز للمرة الثانية على التوالي على ملعب الإمارات.

كما أن هذه المرة الأولى التي يحقق فيها الارسنال الفوز في مباراتين متتاليتين، على ملعبه "الإمارات" في ظل تولي كلوب القيادة الفنية لفريق ليفربول، وذلك منذ أن تولى الألماني تدريب الفريق، حيث حقق الجانرز الفوز في أكتوبر 2022 بنتيجة 3-2 والمرة الثانية كانت اليوم في 4 فبراير 2024.

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، يوم 11 من شهر فبراير الجاري الموافق الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.