مارتينيلي يحقق رقمًا قياسيًا مع آرسنال في ليلة قهر ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة -



حقق فريق الكرة الأول بنادي أرسنال فوزًا هامًا أمام نظيره ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

وبهذه النتيجة، تواجد ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما رفع آرسنال رصيده إلى المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج بـ 49 نقطة.

احصائيات مميزة لـ مارتينيلي مع آرسنال هذا الموسم



أصبح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، أكثر من صنع مساهمات تهديفية لزملائه مع آرسنال سواء بالصناعة أو التسجيل، برصيد 10، ليسجل رقمًا قياسيًا للموسم الرياضي الثالث تواليًا مع الجانرز، بعد أن حققه في مواسم 2021/2022 و2022/2023.

كما أصبح اللاعب البرازيلي أكثر من سجل اهداف في الدوري الإنجليزي أمام فريق ليفربول برصيد 5 أهداف.

ويستعد آرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، يوم الأحد الموافق 11-2-2024، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.