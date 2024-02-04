ريال مدريد وأتلتيكو مدريد شاهد جارية دون تقطيع (0-0).. مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد وأتلتيكو مدريد دون تقطيع (0-0).. مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني

جولة إسبانية قوية بين real Madrid Madrid VS Atletico اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد دون تقطيع (0-0).. مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني، في إطار الأثارة والتوتر في عروق عشاق كرة القدم، يتجه الأضواء نحو الديربي الإسباني المثير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي يعتبر واحدًا من أكثر اللحظات التاريخية والتنافسية في عالم الساحرة المستديرة. يتواجه الفريقان في ستاد القاهرة سانتياجو برنابيو، وسط توقعات مرتفعة وشغف لا مثيل له.

في قمة الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024، يسعى ريال مدريد إلى تعزيز موقعه في الصدارة، بينما يطمح أتلتيكو مدريد في النقض على الهيمنة وتحقيق انتصار قوي. يترتبط هذا اللقاء بالتاريخ المثير بين الفريقين، وتقديم عروض فنية تكتيكية وفنية من قبل نجوم اللعبة، بالنظر إلى التاريخ الملحمي بينهما، تتعهد هذه المواجهة بتقديم لحظات درامية ومشوقة، حيث يتبارى كل فريق في سعيه للفوز وتحقيق الغلبة في هذا الديربي الرائع. يستعرض العالم أجمع أنفاسه في انتظار انطلاق هذا الصراع الكروي الكبير الذي يشعل حماس محبي اللعبة حول العالم.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد دون تقطيع (0-0).. مشاهدة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني

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مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب ستاد سانتياجو برنابيو مباراة الديربي بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في إطار لقاءات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

يدخل ريال مدريد يدخل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام وصيف الليجا جيرونا.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز والصعود للمركز الثالث.

ويذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين من قبل ذلك اللقاء، شهدت فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما أن كان فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في كأس السوبر الإسباني والذي توج به على حساب برشلونة.

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "السعودية"، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

تشكيل ريال مدريد:-

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.

تشكيل ريال مدريد الرسمي

تشكيل أتلتيكو مدريد:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: أكسيل فيتسل، هيرموسو، ماندافا

خط الوسط: ماركوس، بابلو باريوسر، يكيلمي، فيرميرين، ساؤول نيجيز.

خط الهجوم أنخل كوريا، ديباي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN sports HD 1.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق الملكية بث مباشر مباريات الدوري الاسباني، للمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

والتقى فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من قبل مباراة اليوم في 225 مباراة، استطاع الملكي أن يحقيق الفوز في 115 مباراة، بينما فاز أتلتيكو مدريد الفوز في 57 مباراة، وخيم التعادل 53 مباراة، واستطاع أن يحرز لاعبي المرينجي 393 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، بينما استقبلت شباكهم 297 هدفا.

حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم نافاريس، وإدواردو برييتو إجليسياس.

بطاقة تعريف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

1. الترتيب في الليجا:

- ريال مدريد يحتل المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

- أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

2. آخر لقاءاتهما:

- آخر مباراة جمعتهما في كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 4-2.

- في كأس السوبر الإسباني، فاز ريال مدريد على أتلتيكو 5-3.

3. تشكيل الفرق:

- تشكيل ريال مدريد: لونين، كارفاخال، فاسكيز، ناتشو، ميندي، فالفيردي، كامافينجا، كروس، بيلينجهام، فينيسيوس، رودريغو.

- تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك، فيتسل، هيرموسو، ماندافا، ماركوس، باريوسر، يكيلمي، فيرميرين، نيجيز، كوريا، ديباي.

4. الموعد والقنوات:

- المباراة ستقام في ستاد القاهرة سانتياجو برنابيو.

- تبدأ المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

- البث المباشر عبر قناة beIN sports HD 1.

5. تاريخ المواجهات:

- لقاء اليوم هو المواجهة رقم 226 بين الفريقين.

- ريال مدريد فاز في 115 مباراة، وأتلتيكو فاز في 57 مباراة، وانتهت 53 مباراة بالتعادل.

6. الحكم:

- الحكم لهذه المباراة هو خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

تتوقع المباراة أداءًا مثيرًا وصراعًا شديدًا بين الفريقين في هذا الديربي المثير والمهم.