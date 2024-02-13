نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف حقيقة وجود أزمة بين حسام حسن وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم نادي الزمالك السابق، أن بعض لاعبي منتخب مصر السابقين والأساطير تحديدًا لا تحب أن يحقق المنتخب انجازات في عدم وجودهم.

ميدو: لا وجود لأزمة بين حسام حسن وصلاح

تابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحديث عن وجود أزمة مرتقبة بين حسام حسن ومحمد صلاح، غير صحيح بالمرة والتعامل سيكون مثالي بين الطرفين، وصلاح سيكون أفضل معه".

وأضاف طارق السعيد: "محمد صلاح هو في النهاية فرد داخل المنتخب الوطني وحسام حسن المدير الفني، وسيكون التعامل جيد ولا توجد أي مشكلة بين الطرفين كما يتردد".

واختتم نجم الزمالك السابق: "تصريحات أيمن عبدالعزيز مدرب منتخب مصر السابق، خانه التعبير في تصريحاته التي أطلقها عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأنا أعذره نتيجة أحداث داخل المعسكر والعشوائية في البطولة، والتاكتيك داخل الملعب يكون بنسبة 50% على الأقل وليس 10% فقط".