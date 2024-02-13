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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال نادي ريال مدريد ينفرد بصدارة جدول الترتيب وتشتد المنافسة بينه وبين جيرونا وبرشلونة على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الاثنين الموافق 12/2/2024.

نتيجة مباراة الميريا واتلتيك بيلباو

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الميريا ونظيره فريق اتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي بينهم في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 61 نقطة

2- جيرونا 56 نقطة

3- برشلونة 51 نقطة

4- اتلتيكو مدريد 48 نقطة

5- اتلتيك بيلباو 46 نقطة

6- ريال بيتيس 38 نقطة

7- ريال سوسيداد 37 نقطة

8- لاس بالماس 35 نقطة

9- فالنسيا 35 نقطة

10- خيتافي 33 نقطة

11- اوساسونا 29 نقطة

12- الافيس 27 نقطة

13- فياريال 25 نقطة

14- رايو فاليكانو 24 نقطة

15- إشبيلية 23 نقطة

16- ريال مايوركا 23 نقطة

17- سيلتا فيجو 20 نقطة

18- قادش 17 نقطة

19- غرناطة 13 نقطة

20- الميريا 7 نقاط

هدافي الدوري الإسباني

1- بيلينجهام 16 هدف

2- مايورال 15 هدف

3- دوفبيك 14 هدف

4- موراتا 13 هدف

5- جريزمان 11 هدف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 3

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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