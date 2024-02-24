نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري في بطولة الدوري الفرنسي، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

ويحل فريق نانت الذي يلعب في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد ضيفًا ثقيلًا على نظيره لوريان مساء اليوم السبت على ملعب "دو مستوار" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستراسبورج نظيره بريست على ملعب "دو لامينيو"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت 24-2-2024، عبر قنواتها.