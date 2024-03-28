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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع في البرتغال أن كرة القدم لا يجب أن تقوم على الامتيازات بل الاستحقاق الرياضي، وذلك في هجوم له ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي.

أجرى تشيفرين مداخلة عبر الفيديو في افتتاحية القمة الـ12 للرؤساء المنعقدة في مدينة كويمبرا، والتي تضم رؤساء 34 ناديًا برتغاليًا محترفًا لكرة القدم، إذ يرى أنها فرصة ممتازة لإظهار لهؤلاء الذين يريدون تقويض هرم كرة القدم أن الجميع متحدين أكثر من أي وقت مضى.

رئيس "يويفا" يهاجم "السوبر ليج"

وأضاف المسؤول السلوفيني: "يجب أن نبقى حذرين أمام التهديدات التي لا تزال قائمة من قبل المدافعين عما يسمى بدوري السوبر الأوروبي".

ووفقًا لتشيفرين، فإن "يويفا" تهتم بجميع الأندية وليس أندية الصفوة فقط، كما تهتم أيضًا بالمشجعين واللاعبين والمتطوعين والدوريات المحترفة وكرة القدم للهواة".

وأشار رئيس "يويفا" إلى أنه على جميع مستويات هذا الهرم يُعد الاستحقاق الرياضي أمرًا أساسيًا، وبطولات الدوري والكأس الوطنية يجب أن تكون هي السبيل الوحيد للمشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية، لا يجب أن تقوم على الامتيازات".

وأكد تشيفرين أن غير ذلك سيكون مخالفًا لجوهر كرة القدم نفسها.