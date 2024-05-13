نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يهاجم جوميز بعد خسارة الزمالك من نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارة جوزيه جوميز مدرب الزمالك لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق فريق نهضة بركان الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

ميدو: جوميز لم يدير المباراة بشكل جيد.. ومستوى نهضة بركان غير مقلق

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا " المذاع عبر فضائية المحور": "الزمالك كاد أن يدفع ثمن بدايته الساذجة، بدأنا المباراة بسذاجة كبيرة، واللاعبين كانوا ينتظروا تلقي هدفًا في البداية".

وتابع: "بداية المباراة كأنها أساس العمارة الذي تقوم بالبناء عليه، أول ربع ساعة كانت بها أخطاء من جوميز، جعلت نهضة بركان تتفوق علينا".

وأكمل: "البدء بسامسون كان خاطئًا، وكان لا بد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح، والتشكيل أربك اللاعبين".

وأضاف: "جوميز قام بالتبديل في أكثر من مرة وهذا يدل على بدايته الخاطئة، تشكيل الزمالك كان خاطئًا، وخط دفاع مرتبك".

وأتم: "نهضة بركان لم يصدق تقدمه بثنائية وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من ذلك، والزمالك بدأ الشوط الثاني جيد للغاية".

واختتم: "نتيجة المباراة مطمئنة للزمالك، وجمهور الزمالك مطمئن بسبب مستوى نهضة بركان المتواضع".