نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره استون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 78 نقطة، من أقدر 36 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق 23 انتصارًا و9 تعادلات،وهزم في أربع مباريات

بينما احتل استون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، وذلك برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، حقق 20 انتصارًا وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات.

موعد مباراة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ويستقبل ملعب فيلا بارك معقل استون فيلا المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 وأسندت مهمة التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.