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أحمد جودة - القاهرة - ردَّ رونالد أراوخو، الظهير الأيمن لبرشلونة، على العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي بايرن ميونخ للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يفي بوعده لأراوخو خوفًا من غدر بايرن ميونخ

يراهن بايرن ميونخ على ضم أراوخو لتعزيز صفوفه الدفاعية، في حين يصر برشلونة على الاحتفاظ به، نظرًا لأهميته البارزة في مشروع الفريق.

وبحسب تقارير إسبانية نشرتها صحيفة "سبورت"، أبلغ بايرن ميونخ برشلونة عبر وسيط بأنه مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع أراوخو.

وعلى الرغم من العروض الجاذبة التي قدمها بايرن ميونخ، إلا أن أراوخو يبدي اهتمامه فقط بالبقاء مع برشلونة كخيار وحيد يفكر فيه

يشعر أراوخو بالراحة التامة داخل الفريق، حيث أصبح قائدًا هامًا فيه، وكذلك في مدينة برشلونة بشكل عام.

وتقارير تشير إلى أن أراوخو حصل على وعد سابق من إدارة النادي بتحسين راتبه في أقرب وقت، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية، لم تتمكن الإدارة من تحقيق هذا الوعد.

ويبدو أن الإدارة الحالية، بقيادة المدير الرياضي ديكو والرئيس خوان لابورتا، على استعداد لتحقيق الوعد المنحول لأراوخو، خاصة بعد تقديم عرض بايرن ميونخ الأخير