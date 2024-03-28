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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض مرانه الرئيسي مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

