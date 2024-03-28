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أحمد جودة - القاهرة - واصل الروسي دانييل ميدفيديف حملة دفاعه عن لقب بطولة ميامي لأسانذة التنس، ذات الـ1000 نقطة، عقب بلوغه الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للمسابقة.

وتغلب ميدفيديف على نظيره التشيلي نيكولا جاري، في دور الثمانية للمسابقة، بنتيجة 6 / 2 و7 / 6، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بدور الثمانية للبطولة.



وضرب ميدفيديف موعدًا مع الإيطالي يانيك سينر، في الدور قبل النهائي للبطولة، في إعادة لمباراتها بنهائي المسابقة في النسخة الماضية.

ميامي للتنس.. ميدفيديف يواجه سينر في قبل النهائي

وتغلب ميدفيديف على سينر في نهائي ميامي العام الماضي، لكن اللاعب الإيطالي سرعان ما ثأر من تلك الخسارة، بعدما فاز على نظيره الروسي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليتوج على حسابه باللقب المرموق.

وعلق ميدفيديف، المصنف الرابع عالميًا، على فوزه على جاري قائلا "في المجموعة الأولى اعتقدت أنني ألعب بمستوى جيد، ولم أفعل أي شيء إضافي، بما يكفي للفوز".



أضاف اللاعب الروسي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ثم بدأ اللعب بشكل أفضل بكثير في المجموعة الثانية وكانت هناك تبادلات قوية للكرة ونقاط صعبة. لقد وجه ضربات الإرسال بشكل أفضل وكان الأمر مجرد بضع نقاط في شوط كسر التعادل".



وبلغ سينر الدور قبل النهائي للمرة الرابعة هذا العام بعد فوزه بسهولة على التشيكي توماس ماتشاك بنتيجة 6 / 4 و6 / 2 في 91 دقيقة فقط.



وصرح سينر عقب اللقاء "أشعر أنني في حالة بدنية جيدة. أنا سعيد فقط بالمنافسة. نحن نتدرب بجدية كبيرة للتواجد في هذه المراكز وأنا سعيد حقًا لأنني أستطيع اللعب مرة أخرى في قبل النهائي هنا في مثل هذه البطولة الخاصة".



واختتم سينر تصريحاته قائلا "إنه أمر خاص بالنسبة لي، لقد وصلت إلى أول نهائي في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة هنا، لذلك أنا سعيد بالفعل بالعودة إلى قبل النهائي".