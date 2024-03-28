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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: اليوفي يخسر بريمر لصالح اليونايتد.. آس: كروس سيبقى حتى عام 2025

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: اليوفي يخسر بريمر لصالح اليونايتد.. آس: كروس سيبقى حتى عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 27-03-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ليكيب

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 المنتخب الاولمبي الفرنسي لكرة القدم… " اطلقوا سراحهم "..مارشان " لا اخاف من السقوط"..ليون سيواجه باريس في نصف نهائي دوري الابطال للسيدات

 كورييري ديلو سبورت

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سينر يواصل زحفه في ميامي..اليوفي يخسر بريمر لصالح اليونايتد..جوان جيسوس " لم اكن محميًا "..تارديلي: حتى القاضي يخطئ.. فيورنتينا يحلم بدي روسي.. الانتر، هناك شاري

 آس

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 كروس سيبقى حتى عام 2025..القضاء لن يرحم روبياليس..الاتلتيكو يحمي موراتا


 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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