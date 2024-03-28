نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة: نسعى لتنفيذ رؤية "كولر" أمام سيمبا.. وهدفنا إسعاد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سيمبا فريق قوي، وسبق أن تعادل مع الأهلي مؤخرا في المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري الإفريقي.

ماذا قال رامي ربيعة عن مباراة الأهلي وسيمبا؟

وأضاف قائلا: «غدا سوف نواجه سيمبا مجددا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم شوط أول قوي هنا في تنزانيا، وسوف نخوض المباراة بتركيز كبير، ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة».

واستكمل ربيعة قائلا خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة سيمبا: «تركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ كل تعليمات المدير الفني، وبذل كل نقطة عرق؛ لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة بالقاهرة».

وعن جمهور الأهلي قال ربيعة: «جمهور الأهلي يدعم اللاعبين في كل الظروف، وننتظر حضورهم غدا في مباراة سيمبا، وسوف نسعى لبذل كل ما لدينا من جهد لإسعادهم ولتحقيق الانتصارات».

وعن الأجواء الصعبة في ملعب بنجامين مكابا، قال رامي ربيعة: «الأهلي أكثر فريق حصد بطولات قارية في إفريقيا، ومن الصعب علينا كلاعبين أن نتأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد.. نحن نحترم الجميع بملعبنا وخارجه، وتركيزنا دائما ينصب على تحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم أفضل ما لدينا».