كولر يواجه تحديًا صعبًا أمام سيمبا التنزاني لفك العقدة والثأر من بن شيخة

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أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، المقررة مساء غدٍ الجمعة في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتجدد التحدي بين مارسيل كولر، المدرب السويسري للأهلي، وعبد الحق بن شيخة، المدرب الجزائري لسيمبا.

كولر يواجه تحديًا صعبًا أمام سيمبا التنزاني

تأتي هذه المواجهة محملة بالدوافع، حيث يسعى كولر للثأر من بن شيخة بعد خسارته في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023، عندما كان بن شيخة يقود فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والتي كانت أول خسارة لكولر مع الأهلي؛ يطمح كولر في تحقيق الانتصار والعبور على سيمبا.

من جهته، يسعى بن شيخة لمواصلة سلسلة نجاحاته ضد كولر والأهلي، بعد تعادله في مواجهتين سابقتين في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي، حيث فرض التعادل نفسه في كلتا المباراتين؛ يسعى بن شيخة لتكرار هذا الأداء والتألق أمام الفريق المصري الكبير.

سيكون لقاء الغد فرصة لكلا المدربين لتحقيق أهدافهم، وستكون الأنظار متجهة نحو أداء الفريقين على أرض الملعب، حيث يتطلع الجمهور إلى مواصلة الأهلي لمسيرته الناجحة في البطولة، بينما يسعى سيمبا لتحقيق المفاجأة وإحراج الفريق المصري الكبير.