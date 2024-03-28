3 تحديات تنتظر الأهلي في تنزانيا قبل 24 ساعة من موقعة سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - في مساء غد الجمعة، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي إلى مواجهة ثلاث تحديات حينما يصطدم بفريق سيمبا في تنزانيا، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، ويرغب مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، في تحقيق نتيجة إيجابية تخدم فريقه في لقاء الإياب بالقاهرة.

3 تحديات تنتظر الأهلي في تنزانيا

تتمثل التحديات التي تواجه الأهلي في تنزانيا في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى هي كسر النحس خارج الأرض وتحقيق الفوز الأول للأهلي على سيمبا في مختلف المسابقات، حيث سبق وأن خسر الفريق الأحمر في آربع مواجهات بينه وبين سيمبا في تنزانيا.

التحدي الثاني يكمن في غياب عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف الأهلي، مثل محمد الشناوي، إمام عاشور، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، ووسام أبو علي، بالإضافة إلى كريم نيدفيد.

كما يشكل قلقًا لكولر تأثير الإجهاد على اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم في مباريات منتخب مصر في كأس عاصمة مصر.

أما التحدي الثالث فيتمثل في التغلب على الظروف الجوية والأجواء في تنزانيا، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة في الساعات الأخيرة، والتي قد تؤثر على سير التدريبات وسير اللقاء.

تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب مكابا الوطني في دار السلام، عاصمة تنزانيا.